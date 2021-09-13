В понедельник 13 сентября в Кировском районе Саратова столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГИБДД, около 4-х часов дня возле дома № 57Г по улице Танкистов «Kia Rio» врезалась в ГАЗель, соедовавшую по маршруту номер 33

Уточняется, что за рулём иномарки был мужчина 50-ти лет. По предварительной версии, именно он спровоцировал аварию.

В итоге водитель «Kia Rio» получил травмы и был госпитализирован. В автобусе обошлось без пострадавших.

Фото: ГИБДД