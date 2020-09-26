Сегодня, 26 сентября, в 13:30 на пересечении улиц Чапаева и Ульяновской в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель Vortex Tingo сбил 73-летнюю женщину, ее госпитализировали.