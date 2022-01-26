Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Kia Rio в Саратове влетел в такси и попал в больницу РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Kia Rio в Саратове влетел в такси и попал в больницу По Новости Саратова - 26.01.2022 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове на улице Чернышевского 25 января столкнулись две иномарки Kia Rio. Oдин из шоферов не выбрал безопасную дистанцию и врезался в такси. Виновник аварии — 53-летний водитель, госпитализирован в больницу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Отряд тяжелой техники убирает дороги в Саратовской области Новости Саратова - 26.01.2022 0 На территории муниципальных районов Саратовской области погодная ситуация остаётся непростой. Даже в отсутствие снегопада из-за низовых метелей блокируются дороги к населённых пунктам. Дорожные службы... Учитель года с дочкой в Саратове разбились в ДТП. Дело прекращено 26.01.2022 Сообщения о минированиях в саратовских школах не подтвердились 26.01.2022 Вера Афанасьева: А Сталин на коньках будет? 26.01.2022 Саратовцев попросили не садиться за личные авто 26.01.2022