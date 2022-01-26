В Саратове на улице Чернышевского 25 января столкнулись две иномарки Kia Rio.

Oдин из шоферов не выбрал безопасную дистанцию и врезался в такси.

Виновник аварии — 53-летний водитель, госпитализирован в больницу.

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