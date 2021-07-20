Следователи возбудили уголовное дело после аварии в Энгельсе, в результате чего погиб подросток. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 9 июля около 8:00 водитель Lada Granta ехал по Лесозаводской улице, превысил скорость и напротив домов №25 и 27 на этой улице в зоне действия дорожного знака 1.23 ПДД РФ «Осторожно дети» сбил 13-летнего ребенка.

От полученных травм подросток скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.