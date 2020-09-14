Суд признал 51-летнего жителя Романовского района виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Вечером 9 мая 2020 года он ехал на Lada Granta по дороге в Романовку. Мужчина объезжал лужу, он превысил скорость, потерял управление и влетел в столб линии электропередач, который стоял на обочине.

Пассажир машины получил не совместимые с жизнью травмы и скончался.

В зале суда мужчина признал свою вину. Ему дали полтора года колонии-поселении, ближайшие два года гражданину нельзя будет приближаться и близко к рулю автомобиля.