Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Granta потерял управление и влетел в столб в Петровске РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Granta потерял управление и влетел в столб в Петровске По Новости Саратова - 04.11.2020 105 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 3 ноября, в 7:25 на улице 25 лет Октября в Петровске произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. По предварительным данным 43-летний водитель Lada Granta потерял управление и влетел в столб. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Каток асфальтоукладчика рухнул на припаркованные авто в центре Саратова Спасатели эвакуировали рыбаков с тонущей лодки на Волге Ленинский район Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Каток асфальтоукладчика рухнул на припаркованные авто в центре Саратова Новости Саратова - 04.11.2020 0 Сегодня, 4 ноября, в центре Саратова произошло необычное ЧП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Каток асфальтоукладчика рухнул с трала на припаркованные легковушки. Все произошло у... Спасатели эвакуировали рыбаков с тонущей лодки на Волге 04.11.2020 Ленинский район Саратова остался без воды 04.11.2020 Двое саратовских школьников выиграли миллион на всероссийском конкурсе 04.11.2020 Саратовцы отдали мошенникам свыше 200 тыс рублей 04.11.2020