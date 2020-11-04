Вчера, 3 ноября, в 7:25 на улице 25 лет Октября в Петровске произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 43-летний водитель Lada Granta потерял управление и влетел в столб.

Его госпитализировали.