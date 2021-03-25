Сегодня, 25 марта, около 7:45 на улице Набережная Леонова 2 в Балаково произошло ДТП.

Об этом сообщили в областном УГИБДД.

39-летний водитель Lada Granta сбил 17-летнюю девушку.

Ее госпитализировали с травмами.