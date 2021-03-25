Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Granta сбил 17-летнюю девушку в Балаково РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Granta сбил 17-летнюю девушку в Балаково По Новости Саратова - 25.03.2021 125 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 марта, около 7:45 на улице Набережная Леонова 2 в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 39-летний водитель Lada Granta сбил 17-летнюю девушку. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Проверки наличия договора на услугу по обращению с ТКО прошли в двух районах Саратовской области Водитель Renault Duster ответит за смертельное ДТП в Саратове В Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Проверки наличия договора на услугу по обращению с ТКО прошли в... Новости Саратова - 25.03.2021 0 Инспекторская служба регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» совместно с представителями районных администраций провели проверки наличия договоров на услугу по обращению... Водитель Renault Duster ответит за смертельное ДТП в Саратове 25.03.2021 В Саратовской области ожидается усиление северо-восточного ветра 25.03.2021 В Саратовской области планируется массовый отстрел кабанов 25.03.2021 Взявший в заложники сына ради получения наркотиков от жены балашовец взят... 25.03.2021