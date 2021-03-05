Вчера, 4 марта, в 18:00 напротив дома №22 на улице Лермонтова в Саратове произошло ДТП.

Об этом сообщили в областном УГИБДД.

46-летний водитель Lada Kalina сбил 61-летнюю женщину.

Ее госпитализировали с травмами.

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