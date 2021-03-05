Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Kalina в Саратове сбил пенсионерку РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Kalina в Саратове сбил пенсионерку По Новости Саратова - 05.03.2021 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 4 марта, в 18:00 напротив дома №22 на улице Лермонтова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 46-летний водитель Lada Kalina сбил 61-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Холдинг «РЖД» поздравит женщин с 8 Марта в поездах и на вокзалах Саратовская область получит дополнительно 15 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО Самой популярной начинкой для блинов в Саратове стал банан ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Холдинг «РЖД» поздравит женщин с 8 Марта в поездах и на... Новости Саратова - 05.03.2021 0 В честь Международного женского дня 8 марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц. Так, с 5 по 8 марта... Саратовская область получит дополнительно 15 млн рублей на поддержку социально ориентированных... 05.03.2021 Самой популярной начинкой для блинов в Саратове стал банан 05.03.2021 Труп мужчины нашли на сельской улице в Саратовской области 05.03.2021 Бабошкин: Стремление достичь успехов, наверное, главная черта в характере наших российских... 05.03.2021