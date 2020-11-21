Вчера, 20 ноября, в 18:30 у дома №12 на Кожевенной улице в Энгельсе 47-летний водитель Lada Largus сбил 46-летнего мужчину.

По предварительным данным гражданин переходил дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали.

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