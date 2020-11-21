Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Largus сбил мужчину в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Largus сбил мужчину в Энгельсе По Новости Саратова - 21.11.2020 111 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 20 ноября, в 18:30 у дома №12 на Кожевенной улице в Энгельсе 47-летний водитель Lada Largus сбил 46-летнего мужчину. По предварительным данным гражданин переходил дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Михаил Исаев потребовал поменять пандусы на стадионе “Спартак” Саратовский “Кристалл” обыграл “Красноярских рысей” Штрафы за нарушение масочного режима получили 33 балаковца ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Михаил Исаев потребовал поменять пандусы на стадионе “Спартак” Новости Саратова - 21.11.2020 0 Сегодня, 21 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев провел выездное совещание на стадионе “Спартак”. Он отметил, что угол пандуса на объекте будет изменен в течение следующей... Саратовский “Кристалл” обыграл “Красноярских рысей” 21.11.2020 Штрафы за нарушение масочного режима получили 33 балаковца 21.11.2020 Саратовцы недоедают овощей и фруктов 21.11.2020 Девушка из Саратова лишилась более 1 млн рублей из-за аферы из... 21.11.2020