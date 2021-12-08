В Калининске 7 декабря произошла авария. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

В 8:15 30-летний водитель «Lada Priora» сбил 84-летнего мужчину у дома № 136 на улице Ленина.

Пострадавшего госпитализировали.

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