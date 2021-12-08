Домой Рубрики Новости Саратова Водитель «Lada Priora» сбил пенсионера под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель «Lada Priora» сбил пенсионера под Саратовом По Новости Саратова - 08.12.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Калининске 7 декабря произошла авария. Об этом сообщили в ГИБДД региона. В 8:15 30-летний водитель «Lada Priora» сбил 84-летнего мужчину у дома № 136 на улице Ленина. Пострадавшего госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На пост бизнес-омбудсмена выдвинули кандидатуру зампреда Торгово-промышленной палаты Трое полицейских из Саратова попались на фиктивных командировках Панков: Нужно как можно быстрей и качественней завершить строительство детских спортсооружений ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На пост бизнес-омбудсмена выдвинули кандидатуру зампреда Торгово-промышленной палаты Новости Саратова - 08.12.2021 0 Сегодня, 8 декабря, на заседании комитета по экономике в Саратовской облдуме представили кандидатуру на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Предыдущий бизнес-омбудсмен покинул пост 7... Трое полицейских из Саратова попались на фиктивных командировках 08.12.2021 Панков: Нужно как можно быстрей и качественней завершить строительство детских спортсооружений 08.12.2021 Дети-сироты в Саратове смогут получить сертификат на жилье после 23 лет 08.12.2021 Водитель Chevrolet Niva опрокинулся на трассе под Саратовом 08.12.2021