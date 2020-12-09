Вчера, 8 декабря, в 18:20 у дома №1Б на улице Горького в Вольске произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

32-летний водитель Lada Priora сбил 44-летнюю женщину, которая переходила через дорогу.

Ее госпитализировали с травмами.

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