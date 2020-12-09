Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Priora сбил женщину в Вольске РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Priora сбил женщину в Вольске По Новости Саратова - 09.12.2020 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 8 декабря, в 18:20 у дома №1Б на улице Горького в Вольске произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 32-летний водитель Lada Priora сбил 44-летнюю женщину, которая переходила через дорогу. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Разыскиваются очевидцы ДТП на Комсомольской в Энгельсе Воробьев: При участии Володина актуальные проблемы жителей области сдвинулись с мертвой точки и частично уже решены Женщина пострадала в столкновении Man и Hyundai в Балаково ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Разыскиваются очевидцы ДТП на Комсомольской в Энгельсе Новости Саратова - 09.12.2020 0 В Энгельсе с 21:00 7 декабря до 9:00 8 декабря во дворе дома №143 на Комсомольской улице произошло ДТП. Об этом сообщили в областном... Воробьев: При участии Володина актуальные проблемы жителей области сдвинулись с мертвой... 09.12.2020 Женщина пострадала в столкновении Man и Hyundai в Балаково 09.12.2020 Названа самая востребованная работа в новогодние праздники в Саратове 09.12.2020 Женщина погибла на пожаре в Ртищево 09.12.2020