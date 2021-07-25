Вчера, 24 июля, в 22:30 напротив дома №6\5 на Ивановском шоссе в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

42-летний водитель Lada Vesta сбил 37-летнего мужчину.

Гражданина госпитализировали с травмами.