Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом По Новости Саратова - 25.07.2021 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 24 июля, в 22:30 напротив дома №6\5 на Ивановском шоссе в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 42-летний водитель Lada Vesta сбил 37-летнего мужчину. Гражданина госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом Ленинский район Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Новости Саратова - 25.07.2021 0 Сегодня, 25 июля, в Энгельсе на Подгорной улице 131 произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали кровля на площади 20 квадратных метров,... Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом 25.07.2021 Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом 25.07.2021 Ленинский район Саратова остался без воды 25.07.2021 Зарегистрировано 243 новых случая коронавируса в Саратовской области 25.07.2021