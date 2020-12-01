Вчера, 30 ноября, в 7:25 на улице проезд Связистов в Алгае произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

33-летний водитель Lada Vesta сбил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Ее госпитализировали с травмами.