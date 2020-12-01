Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Lada Vesta сбил пенсионерку в Алгае РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Lada Vesta сбил пенсионерку в Алгае По Новости Саратова - 01.12.2020 108 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 30 ноября, в 7:25 на улице проезд Связистов в Алгае произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 33-летний водитель Lada Vesta сбил 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новым главой Красноармейского района Саратовской области стал Зотов Житель Саратова шантажировал бывшую возлюбленную публикацией интимных фото Литневская напутствовала участников бизнес-форума и согласилась с ними сотрудничать ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новым главой Красноармейского района Саратовской области стал Зотов Новости Саратова - 01.12.2020 0 Конкурсная комиссия и районные депутаты определила главного кандидата на должность главы Красноармейского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований. Единогласным... Житель Саратова шантажировал бывшую возлюбленную публикацией интимных фото 01.12.2020 Литневская напутствовала участников бизнес-форума и согласилась с ними сотрудничать 01.12.2020 Корпорация ТДС оказала помощь медикам, работающим в «красной зоне» 01.12.2020 Оперативники задержали подозреваемую в жестоком убийстве матери и дочери в Саратове 01.12.2020