На трассе в Балаковском районе 26 марта погиб водитель кроссовера.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 5.40 на 282-м километре автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, рядом с селом Маянга, 38-летний водитель «Vortex Tingo» превысил скорость движения.

В этот момент мужчина потерял управление своим автомобилем.

В итоге кроссовер вылетел в кювет, где перевернулся.

Во время аварии водитель иномарки получил смертельные травмы и умер до приезда «скорой помощи».

Обстоятельства произошедшего выясняются.