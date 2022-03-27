На трассе в Балаковском районе 26 марта погиб водитель кроссовера.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в 5.40 на 282-м километре автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, рядом с селом Маянга, 38-летний водитель «Vortex Tingo» превысил скорость движения.
В этот момент мужчина потерял управление своим автомобилем.
В итоге кроссовер вылетел в кювет, где перевернулся.
Во время аварии водитель иномарки получил смертельные травмы и умер до приезда «скорой помощи».
Обстоятельства произошедшего выясняются.