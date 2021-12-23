Жители Саратова не смогли расплатиться банковскими картами в маршрутках.

Как рассказали горожане в соцсетях, 22 декабря терминалы безналичной оплаты не функционировали на маршрутах №№3, 44, 46, 55а, 67, 81.

Причина поломки устройств не сообщается. Возможно, это скрытый саботаж частных извозчиков, которые не желают показывать налоговой всю выручку.

В связи с возникшей ситуацией губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил председателю правительства Роману Бусаргину, а также зампреду Александру Соловьеву и министерству транспорта взять проблему на личный контроль.

«Имеются случаи, когда детей, беременную женщину высаживали из маршруток, потому что у них не оказалось наличных. Недопустимо высаживать людей из транспорта в такой сильный мороз», — особо отметил глава региона.

Так, в группе «Заводской Online Саратов» соцсети ВКонтакте беременная женщина сообщила, что водитель с криками и руганью матом выгнал ее из маршрутки № 3. Здесь якобы не работал терминал, а у пассажирки не оказалось наличных.

Перевозчик после инцидента отстранил от работы водителя-хама маршрута № 3 и также намерен расторгнуть с ним трудовой договор, — уточнили после случившегося в пресс-службе мэрии.