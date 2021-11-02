По итогам проведенной следователями проверки в отношении 51-летнего жителя Воронежской области возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

2 сентября на участке местности на территории Энгельсского района возле контрольного поста ДПС автодороги «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница республики Казахстан» водитель транспортного средства «MAN» с полуприцепом пытался передать взятку оперуполномоченному УФСБ России по Саратовской области.

За деньги сотрудник Ространснадзора должен был не составлять протокол о нарушении правил перевозки опасных грузов. Противоправные действия водителя были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.