Домой Рубрики Новости Саратова Водитель мотоцикла сбил женщину на Азина в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель мотоцикла сбил женщину на Азина в Саратове По Новости Саратова - 30.04.2021 43 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 30 апреля, в 15:15 напротив дома №23 на улице Азина в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. По предварительным данным водитель мотоцикла Stels сбил 56-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полиция поймала пенсионера из Петровска на выращивании конопли Неизвестные в масках и с автоматами штурмовали КПП под Саратовом Кардиолог из Саратова взял «золото» на чемпионате России по фехтованию среди ветеранов ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полиция поймала пенсионера из Петровска на выращивании конопли Новости Саратова - 30.04.2021 0 В Петровске полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители нашли в его кухонном шкафе пакет с растительной массой. Экспертиза показала, что это... Водитель мотоцикла сбил женщину на Азина в Саратове 30.04.2021 Неизвестные в масках и с автоматами штурмовали КПП под Саратовом 30.04.2021 Кардиолог из Саратова взял «золото» на чемпионате России по фехтованию среди... 30.04.2021 В Саратовской области полицейские не захотели разыскивать уехавшего на Украину вора 30.04.2021