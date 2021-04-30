Сегодня, 30 апреля, в 15:15 напротив дома №23 на улице Азина в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

По предварительным данным водитель мотоцикла Stels сбил 56-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали.