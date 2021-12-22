Во вторник, 21 декабря, автомобилист за рулем «Hyundai Elantra» сбил Пенсионерку в Заводском районе Саратова, сообщает УГИБДД.

Авария произошла в 13:45 напротив дома №20 по проспекту Энтузиастов. Женщину 72-х лет госпитализировали с травмами.