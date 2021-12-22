Домой Рубрики Новости Саратова Водитель на «Hyundai Elantra» сбил пенсионерку в Заводском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель на «Hyundai Elantra» сбил пенсионерку в Заводском районе Саратова По Новости Саратова - 22.12.2021 76 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Во вторник, 21 декабря, автомобилист за рулем «Hyundai Elantra» сбил Пенсионерку в Заводском районе Саратова, сообщает УГИБДД. Авария произошла в 13:45 напротив дома №20 по проспекту Энтузиастов. Женщину 72-х лет госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду «Т Плюс» не стали отключать отопление домам саратовцев из-за морозов В предновогодние дни из Саратова пустят дополнительные рейсы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду Новости Саратова - 22.12.2021 0 В связи с повреждением на водопроводных сетях, по адресу Олимпийская 5, сегодня, 22 декабря, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет об... «Т Плюс» не стали отключать отопление домам саратовцев из-за морозов 22.12.2021 В предновогодние дни из Саратова пустят дополнительные рейсы 22.12.2021 Водитель на «Hyundai Elantra» сбил пенсионерку в Заводском районе Саратова 22.12.2021 За сутки в Саратовской области выявили 339 заболевших коронавирусом 22.12.2021