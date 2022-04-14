В Краснокутском районе на местного жителя возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку и драку с сотрудником полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что днем 22 марта на пятом километре автодороги «Красный Кут – Лебедевка» водитель автомобиля попытался дать взятку инспектору ДПС, чтобы тот не составлял на него протокол. На отказ от получения взятки мужчина разозлился и напал на полицейского с кулаками, успев нанести не менее одного удара.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.