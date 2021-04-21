Следователи организовали проверку после обнаружения скелетированных останков мужчины в Аткарском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Ночью 20 апреля у жителя Саратовской области на трассе в Аткарском районе заглох автомобиль и он пошел по степи в деревню Ершовка.

Пробираясь по незнакомой местности в темном время суток, мужчина обнаружил в овраге частично скелетированное тело мужчины с выраженными признаками гниения и сообщил об этом в полицию. Труп извлекли из оврага сотрудники облспаса.

Тело мужчины опознали. Выяснилось, что не стало 26-летнего станции Кологривовка, пропавшего без вести в ночь с 11 на 12 января 2021 года. Гражданина опознали его родственники.

Обстоятельства смерти устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.