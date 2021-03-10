Сегодня, 10 марта, в 10:48 у дома №2 на 1-м Магнитном проезде в Саратове произошло ДТП.

Об этом сообщили в городском УГИБДД.

53-летнему водителю Opel стало плохо и он влетел в бетонное ограждение.

Его госпитализировали.