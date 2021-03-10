Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Opel почувствовал себя плохо и влетел в ограждение в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Opel почувствовал себя плохо и влетел в ограждение в Саратове По Новости Саратова - 10.03.2021 133 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 10 марта, в 10:48 у дома №2 на 1-м Магнитном проезде в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 53-летнему водителю Opel стало плохо и он влетел в бетонное ограждение. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три незаконно установленных торговых павильона выявили в Саратове В Энгельсе увеличилась стоимость питания до 57,82 рубля Житель Хвалынского района избил до смерти и облил кипятком друга из-за детской обиды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три незаконно установленных торговых павильона выявили в Саратове Новости Саратова - 10.03.2021 0 Сегодня, 10 марта, сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города вместе с полицией и чиновниками выявляли объекты незаконной торговли... В Энгельсе увеличилась стоимость питания до 57,82 рубля 10.03.2021 Житель Хвалынского района избил до смерти и облил кипятком друга из-за... 10.03.2021 Детей в Ртищевском районе недокармливали в семь раз больше положенного 10.03.2021 Названы казачьи праздники в Саратовской области 10.03.2021