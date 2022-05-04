Домой Рубрики Новости Саратова Водитель отечественной легковушки под Саратовом сбил 16-летнюю девушку РубрикиНовости Саратова Водитель отечественной легковушки под Саратовом сбил 16-летнюю девушку По Новости Саратова - 04.05.2022 33 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 3 мая, в Вольском районе сбили подростка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. ДТП произошло на Краснооктябрьской улице в Вольске. 30-летний водитель «ВАЗ-2105» задавил 16-летнюю девочку. Ей назначили амбулаторное лечение. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин поручил министерству труда провести акцию «Работа есть!» в Саратове Под Саратовом молодой водитель улетел в кювет на иномарке На майских праздниках в Саратове поймали 142 пьяных водителя ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин поручил министерству труда провести акцию «Работа есть!» в Саратове Новости Саратова - 04.05.2022 0 Количество вакансий в Саратовской области остаётся на очень высоком уровне - около 30 тысяч. Работодатели в различных сферах нуждаются в дополнительных кадрах, однако жителям... Под Саратовом молодой водитель улетел в кювет на иномарке 04.05.2022 На майских праздниках в Саратове поймали 142 пьяных водителя 04.05.2022 Под Саратовом нашли останки пропавшего без вести человека 04.05.2022 В Краснокутском районе сгорел частный дом 04.05.2022