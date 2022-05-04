Накануне, 3 мая, в Вольском районе сбили подростка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Краснооктябрьской улице в Вольске. 30-летний водитель «ВАЗ-2105» задавил 16-летнюю девочку.

Ей назначили амбулаторное лечение.

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