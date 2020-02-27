Около 40 минут назад в Перелюбском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Водитель вазовской «девятки» на сельской дороге между Пугачевым и Перелюбом, возле села Смородинка в темноте не заметил большой джип Тoyota Land Cruiser и врезался в него.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте. Сейчас его тело пытаются извлечь спасатели. В японском джипе находилась семейная пара с полуторогодовалым ребенком. Их всех осмотрели медики. Никто из них не пострадал.