Суд признал виновным 58-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа в гибели людей из-за нарушения им правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 3 октября прошлого года в 16:30 на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем «Hyundai».

В результате ДТП погибли 40-летний водитель автомобиля «Hyundai», а также двое пассажиров: 36-летняя женщина и 4-летняя девочка.

Подсудимый признал вину в содеянном. Суд назначил ему 3,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.