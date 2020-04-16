6 апреля во время патрулирования на улице Аткарская двое сотрудников полиции заметили автомобиль, в котором находилось трое мужчин. Правоохранители заподозрили их в употреблении наркотиков и попросили выйти из машины.

Однако на просьбу полицейских мужчины не отреагировали. В этот момент старший лейтенант полиции Максим Гафуров находился у задней пассажирской двери. Водитель начал сдавать назад, тем самым зажал лейтенанта между столбом и машиной.

— В результате произошедшего сотрудник получил травму, с которой был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК региона Надежда Волошина.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В настоящее время на водителя составили административный протокол. Другие нарушители также привлечены к ответственности за употребление наркотических средств.