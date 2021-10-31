Смертельное ДТП произошло 30 октября в Балашовском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в ДТП погиб 46-летний водитель.

По предварительным данным, в 18.15 на 23-м километре автодороги Балашов — Романовка управлявший автомобилем «Lada Priora» мужчина не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет.

Во время аварии 46-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Находившаяся в автомобиле 34-летняя пассажирка серьёзно не пострадала.

Фото: ГИБДД