В Балаковском районе инспекторам ДПС во время оформления административного правонарушения водитель попытался дать взятку, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Во время оформления административного протокола 32-летний водитель попытался дать взятку инспекторам ДПС в размере трех тысяч рублей, чтобы его дело «замяли». На все предупреждения сотрудников правоохранительных органов он не реагировал и только настойчивее предлагал взятку.

Так, из административного правонарушения его дело стало уголовным за попытку дать взятку должностному лицу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.