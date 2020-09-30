Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Renault Duster сбил велосипедиста на Танкистов в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Renault Duster сбил велосипедиста на Танкистов в Саратове По Новости Саратова - 30.09.2020 179 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 30 сентября, в 14:00 напротив дома №57 на улице Танкистов в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Водитель Renault Duster сбил велосипедиста, его госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Проезд по Трофимовскому мосту планируют открыть 5 октября Володин похвалил строителей путепровода в Воскресенском районе Рецидивист отсидит 12 лет в колонии за убийство игнорировавшего его приятеля под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Проезд по Трофимовскому мосту планируют открыть 5 октября Новости Саратова - 30.09.2020 0 В Саратове проезд для транспорта по Трофимовскому мосту планируют открыть 5 октября. Об этом сообщили в мэрии. В ночь на 30 сентября провели испытания основных... Водитель Renault Duster сбил велосипедиста на Танкистов в Саратове 30.09.2020 Володин похвалил строителей путепровода в Воскресенском районе 30.09.2020 Рецидивист отсидит 12 лет в колонии за убийство игнорировавшего его приятеля... 30.09.2020 Уже 64 столичных троллейбуса прибыли в Саратов 30.09.2020