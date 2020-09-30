Сегодня, 30 сентября, в 14:00 напротив дома №57 на улице Танкистов в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Водитель Renault Duster сбил велосипедиста, его госпитализировали с травмами.

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