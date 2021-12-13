В Заводском районе Саратова напротив дома 24в на улице Орджоникидзе произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

50-летний водитель Renault Logan сбил 61-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали.

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