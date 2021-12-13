Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Renault Logan сбил пенсионерку в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Renault Logan сбил пенсионерку в Саратове По Новости Саратова - 13.12.2021 63 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Заводском районе Саратова напротив дома 24в на улице Орджоникидзе произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 50-летний водитель Renault Logan сбил 61-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Саратовцы все охотнее обновляют мебель в своих квартирах Зарегистрировано еще 452 случая коронавируса в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Новости Саратова - 13.12.2021 0 В связи с ремонтными работами по адресу 1-я Прокатная, 25, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет о домах 19,21,23/1 - 23/8,25,25а... Саратовцы все охотнее обновляют мебель в своих квартирах 13.12.2021 Зарегистрировано еще 452 случая коронавируса в Саратовской области 13.12.2021 Водитель Renault Logan сбил пенсионерку в Саратове 13.12.2021 Три улицы в Саратове остались без воды 13.12.2021