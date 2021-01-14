Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Renault Logan в Балакове сбил двухлетнего мальчика РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Renault Logan в Балакове сбил двухлетнего мальчика По Новости Саратова - 14.01.2021 118 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 13 января, в 19:30 у дома №21 на улице Набережная Леонова в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 38-летний водитель Renault Logan сбил двухлетнего мальчика, которого госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские предприниматели продолжают вывозить свои коммунальные отходы нелегально Регоператор: время движения мусоровозов из-за непогоды увеличилось на 25% На саратовских вокзалах могут вновь разрешить проведение массовых акций ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские предприниматели продолжают вывозить свои коммунальные отходы нелегально Новости Саратова - 14.01.2021 0 Ряд представителей малого и среднего бизнеса Саратова на протяжении более двух лет уклоняется от заключения договора с Региональным оператором на услугу по обращению с... Регоператор: время движения мусоровозов из-за непогоды увеличилось на 25% 14.01.2021 На саратовских вокзалах могут вновь разрешить проведение массовых акций 14.01.2021 Роспотребнадзор не исключил возможность концертов в Саратовской области 14.01.2021 Названы сроки начала весенних каникул для саратовских школьников 14.01.2021