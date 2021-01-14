Вчера, 13 января, в 19:30 у дома №21 на улице Набережная Леонова в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

38-летний водитель Renault Logan сбил двухлетнего мальчика, которого госпитализировали с травмами.

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