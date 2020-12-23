Вчера, 22 декабря, в 8:30 напротив дома №1 на улице Вавилова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

54-летний водитель Renault Sandero сбил 65-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

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