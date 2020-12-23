Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Renault Sandero сбил пенсионерку в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Renault Sandero сбил пенсионерку в Саратове По Новости Саратова - 23.12.2020 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 22 декабря, в 8:30 напротив дома №1 на улице Вавилова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 54-летний водитель Renault Sandero сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три улицы в Саратове остались без воды Движение по трем улицам Саратова перекрывают на неделю Житель Энгельса получил 12 лет за убийство знакомой ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три улицы в Саратове остались без воды Новости Саратова - 23.12.2020 0 Сегодня, 23 декабря, в Саратове три улицы остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. В зону ограничения попала Днепропетровская улица, Антонова, 33, 33А,... Движение по трем улицам Саратова перекрывают на неделю 23.12.2020 Житель Энгельса получил 12 лет за убийство знакомой 23.12.2020 Александр Бурмак: «Мы продолжаем настаивать на сохранении гарантий заработной платы учителей» 23.12.2020 Маршрут автобуса №72 продлен до микрорайона Цветочный 23.12.2020