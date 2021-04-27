Для пассажиров автобусного рейса «Камышин-Саратов» поездка из одного населенного пункта в другой была бы обычной, если не необычное поведение водителя.

О том, что произошло, рассказал на одном из популярных сайтов гражданин, который ехал 26 апреля с женой на междугородном транспорте. Привычный маршрут, его благоверная спала, а мужчина сидел в телефоне.

Внезапно автобус начал каждые 15-20 минут резко «вилять». Сначала гражданин не придал этому значения — он поднимал голову и видел, что шофер возвращал транспорт со встречной полосы. Первой мыслью стали помехи на обочине, но на подъезде к городу ситуация повторилась. Причем виражи стали гораздо сильнее.

—За мной сидели бабушка с шестилетней внучкой и девочка влепилась головой в стекло.Стало тревожно, может водителю плохо или засыпает. Ну не может он постоянно выезжать на встречку, что-то не то. Но когда я заглянул через перегородку, то увидел, что шофер играет в телефон. Думал, убью его, — сообщает очевидец.

В ответ на справедливое и громкое возмущение о своем поведении водитель отложил телефон, а по приезду на вокзал скрылся в диспетчерской, поэтому поговорить с ним не получилось. Хотя гражданину очень хотелось, ведь везти более десяти человек, среди которых дети и пожилые люди и при этом находить время для игр — не самое лучшее сочетание.

— Автобус от ИП, поэтому на вокзал за разъяснениями обращаться не стал. Есть фото и видео, данные ИП, номер рейса, единственное не смог снять автобус снаружи с номером, но думаю это не критично. Подскажите, как наказать этого человека, куда обращаться, — написал возмущенный гражданин.

На кадрах отчетливо видно, как водитель играет в популярную игру «шарики».

Также пассажир отметил, что ездил рейсом перевозчика ИП Кадацкая В.А., ООО «НОЙ-КАМЫШИН».