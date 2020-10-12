Домой Рубрики Новости Саратова Водитель скончался в опрокинувшемся Chevrolet Niva под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель скончался в опрокинувшемся Chevrolet Niva под Саратовом По Новости Саратова - 12.10.2020 29 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 11 октября, в 18:40 33-летний водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Шофер опрокинулся на Центральной улице в селе Красная Звезда. Он скончался в машине «скорой помощи», которая везла его в больницу. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Оксану Боровскую ищут в Саратовской области Пять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове Коронавирус. Еще два человека не смогли победить cоvid-19 ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Оксану Боровскую ищут в Саратовской области Новости Саратова - 12.10.2020 0 В Саратовской области ищут 39-летнюю Оксану Боровскую. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Женщина 4 июля поехала из Вольска в поселок Старая... Пять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове 12.10.2020 Водитель скончался в опрокинувшемся Chevrolet Niva под Саратовом 12.10.2020 Коронавирус. Еще два человека не смогли победить cоvid-19 12.10.2020 Поселок и улицы в Заводском районе Саратова остались без воды 12.10.2020