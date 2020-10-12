Вчера, 11 октября, в 18:40 33-летний водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Шофер опрокинулся на Центральной улице в селе Красная Звезда.

Он скончался в машине «скорой помощи», которая везла его в больницу.