Вчера, 11 октября, в 17:15 на 363 километре трассы Р-208 в Советском районе 34-летний водитель Toyota Camry опрокинулся в правый кювет.

Шофера с травмами госпитализировали.

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