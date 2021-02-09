Сегодня, 9 февраля, 25-летний водитель Toyota Land Cruiser на скорости влетел в бетонную стену на улице Антонова в Саратове. Об этом сообщили в городском УГИБДД.
Шофер и пассажир этого же возраста госпитализированы в городскую клиническую больницу.
На момент оформления аварии водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянение, на него составили протокол.
Саратов и область это бесовское место,как посторонний обыватель заметил,самые частые и чудовищные преступления только там! Найдите самолёт и каждое воскресение Священник с самолёта пусть окрапляет эту грешную землю. И после этого не попадете ни в одну сводку,ато как ни Саратов так и мокруха