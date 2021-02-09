Сегодня, 9 февраля, 25-летний водитель Toyota Land Cruiser на скорости влетел в бетонную стену на улице Антонова в Саратове. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Шофер и пассажир этого же возраста госпитализированы в городскую клиническую больницу.

На момент оформления аварии водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянение, на него составили протокол.

