Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Toyota сбил мужчину на Чехова в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Toyota сбил мужчину на Чехова в Саратове По Новости Саратова - 19.10.2020 90 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 октября, в 11:30 на улице Чехова 10 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. По предварительным данным водитель Toyota сбил пешехода. Подробности устанавливаются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области засеяли меньше сахарной свеклы в этом году Саратовцы пожаловались на очереди в поликлинике Солнечного Депутат Воробьев высказался о точечной городской застройке ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области засеяли меньше сахарной свеклы в этом году Новости Саратова - 19.10.2020 0 В 2020 году в Саратовской области посеяли меньше сахарной свеклы, как и во всей России. Об этом сообщили в минсельхозе региона. Засеяно 72 процента площадей... Саратовцы пожаловались на очереди в поликлинике Солнечного 19.10.2020 Депутат Воробьев высказался о точечной городской застройке 19.10.2020 Охота на пушных животных открывается в Саратовской области 31 октября 19.10.2020 Приложение «РЖД Пассажирам» дополнили еще одним сервисом безопасных платежей 19.10.2020