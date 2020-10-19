Сегодня, 19 октября, в 11:30 на улице Чехова 10 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

По предварительным данным водитель Toyota сбил пешехода.

Подробности устанавливаются.

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