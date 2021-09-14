В отношении водителя грузовика, который упал летом с моста в Заводском районе Саратова, прекращено дело. Об этом сообщает ГУ МВД.

15 июля на путепроводе по улице Орджоникидзе с моста упал КАМАЗ. При падении он протаранил перила моста, линию электропередач и газовую трубу, после чего вспыхнул огонь.

44-летний водитель успел выскочить из кабины и отделался травмами. Однако из-за ДТП жители 1-го Жилучастка оказались лишены газа, а дорога оказалась перекрыта на несколько часов.

В ведомстве пояснили, что поводов для привлечения мужчины к ответственности нет, так как он пояснил, что ему стало плохо. Также же сотрудники отметили, что собственники могут обратиться в суд для возмещения ущерба.