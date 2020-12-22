Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗ-2106 сбил женщину на Большой Сеченской в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗ-2106 сбил женщину на Большой Сеченской в Саратове По Новости Саратова - 22.12.2020 74 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 21 декабря, в 19:10 напротив дома №8 на Большой Сеченской улице в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 20-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 49-летнюю женщину. Гражданку госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель ВАЗа улетел в кювет у нового Елшанского кладбища в Саратове Депутат Андрей Воробьев вручил подарки больным целиакией детям Руководители саратовских МУПов будут публиковать сведения о доходах ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель ВАЗа улетел в кювет у нового Елшанского кладбища в Саратове Новости Саратова - 22.12.2020 0 Сегодня, 22 декабря, в Ленинском районе Саратова у нового елшанского кладбища произошло ДТП. Об этом сообщили в облспасе. Водитель ВАЗ-2110 потерял управление и улетел в... Депутат Андрей Воробьев вручил подарки больным целиакией детям 22.12.2020 Руководители саратовских МУПов будут публиковать сведения о доходах 22.12.2020 Саратовцы стали чаще интересоваться жильем повышенной комфортности 22.12.2020 Врачам предлагают вернуться на работу в Саратовскую область в обмен на... 22.12.2020