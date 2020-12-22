Вчера, 21 декабря, в 19:10 напротив дома №8 на Большой Сеченской улице в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

20-летний водитель ВАЗ-2106 сбил 49-летнюю женщину.

Гражданку госпитализировали с травмами.

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