Вчера, 8 декабря, в Заводском районе Саратова 68-летний водитель «ВАЗа» сбил 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Авария произошла у дома №41 на проспекте Энтузиастов.

Пострадавшую госпитализировали.

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