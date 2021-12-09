Домой Рубрики Новости Саратова Водитель «ВАЗ» сбил девушку в Заводском районе Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Водитель «ВАЗ» сбил девушку в Заводском районе Саратова По Новости Саратова - 09.12.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 8 декабря, в Заводском районе Саратова 68-летний водитель «ВАЗа» сбил 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Авария произошла у дома №41 на проспекте Энтузиастов. Пострадавшую госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Продавщица магазина в аэропорту «Гагарин» в Саратове торговала с поддельной медкнижкой Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Продавщица магазина в аэропорту «Гагарин» в Саратове торговала с поддельной медкнижкой Новости Саратова - 09.12.2021 0 Отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование двух уголовных дел в отношении 24-летнего жителя Саратова и 43-летней жительницы Саратовской области, обвиняемых в... Три иностранца занимались сбытом героина в Саратове 09.12.2021 В поселке Саратова сдали долгострой на 100 семей 09.12.2021 Под Саратовом мужчина потушил вспыхнувший дом огнетушителем 09.12.2021 На карантин по гриппу и ОРВИ отправились девять школ Саратовской области 09.12.2021