Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа на Ворошилова влетел в столб РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа на Ворошилова влетел в столб По Новости Саратова - 16.10.2020 58 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 15 октября, в 12:00 на улице Ворошилова около дома №13 в Ершове 40-летний водитель ВАЗ-21060 устроил ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Шофер влетел в столб, с травмами его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин объяснил причины ограничений в работе общепита из-за коронавируса Общепит Саратова не будет работать после 21:00 из-за коронавируса Студенты Президентской академии: от идеи к успешной реализации своего проекта ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин объяснил причины ограничений в работе общепита из-за коронавируса Новости Саратова - 16.10.2020 0 Исполняющий обязанности председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин объяснил, зачем нужны ограничения в работе общепита. Напомним, согласно соответствующему постановлению организациям нельзя работать с 21:00 до... Общепит Саратова не будет работать после 21:00 из-за коронавируса 16.10.2020 Студенты Президентской академии: от идеи к успешной реализации своего проекта 16.10.2020 Саратовская организация задолжала работникам свыше 44 тыс рублей 16.10.2020 В Саратовской области за лето утонули 46 человек 16.10.2020