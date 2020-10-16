Вчера, 15 октября, в 12:00 на улице Ворошилова около дома №13 в Ершове 40-летний водитель ВАЗ-21060 устроил ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Шофер влетел в столб, с травмами его госпитализировали.