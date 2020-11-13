Вчера, 13 ноября, около 18:00 у дома №127\1 на Коммунистической улице в Балаково произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным водитель ВАЗ-2109 сбил 53-летнюю женщину, которая шла через дорогу в одежде без светововозвращающих элементов.

Пострадавшая скончалась на месте.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге, водителей следить за скоростью, ездить согласно дорожным знакам. Пора менять летнюю резину на зимнюю во избежание аварий.