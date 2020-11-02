Вчера, 1 ноября, в 13:20 около дома №92 на улице Мира в Лысых Горах 59-летний водитель ВАЗ-21099 опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Шофера госпитализировали.

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