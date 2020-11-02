Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Лысых Горах РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Лысых Горах По Новости Саратова - 02.11.2020 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 1 ноября, в 13:20 около дома №92 на улице Мира в Лысых Горах 59-летний водитель ВАЗ-21099 опрокинулся в кювет. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Шофера госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Холода и дожди начнутся в Саратовской области с субботы Улицу в Заводском районе закрывают для проезда на три недели Саратовский сержант покорил жюри шоу “Голос” песней Yesterday ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Холода и дожди начнутся в Саратовской области с субботы Новости Саратова - 02.11.2020 0 Аномальное тепло останется в Саратовской области лишь до субботы. Об этом сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева. Ночью столбик термометра поднимется лишь до 0+5 градусов,... Улицу в Заводском районе закрывают для проезда на три недели 02.11.2020 Саратовский сержант покорил жюри шоу “Голос” песней Yesterday 02.11.2020 Три района Саратова остались без воды 02.11.2020 Водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Лысых Горах 02.11.2020