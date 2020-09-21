Расследование уголовного дела в отношении 44-летнего саратовца, обвиняемого в смертельном ПДД, из-за чего умер человек, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 15 февраля 2020 года около 21:00 пьяный водитель ВАЗ-21093 ехал в сторону Саратова по трассе, которая ведет из Тамбова.

В Татищевском районе на большой скорости он вылетел на встречку и столкнулся с Lada Vesta. В результате аварии от полученных травм скончался пятимесячный ребенок из салона авто виновника аварии.

26-летняя и 33-летняя пассажирки «Лады» получили травмы.

Еще до начала следствия водитель признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.