Домой Рубрики Новости Саратова Водитель «ВАЗа» погиб в аварии под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель «ВАЗа» погиб в аварии под Саратовом По Новости Саратова - 06.02.2022 128 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 6 февраля около 10:10 на 4 километре автоподьезда к Вольску от автодороги Сызрань -Саратов- Волгоград произошло смертельное ДТП. Столкнулись «ВАЗ-2110» и фура MAN. 37-летний водитель первого авто скончался на месте от полученных травм. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей Новости Саратова - 06.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил завод керамического кирпича, который является крупным производителем с 1991 года. - На протяжении последних двух лет, несмотря на... С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто 06.02.2022 Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин 06.02.2022 В Саратове 11 улиц остались без воды 06.02.2022 Саратовцы остались без 600 тысяч рублей из-за лже-банкиров 06.02.2022