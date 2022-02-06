6 февраля около 10:10 на 4 километре автоподьезда к Вольску от автодороги Сызрань -Саратов- Волгоград произошло смертельное ДТП.

Столкнулись «ВАЗ-2110» и фура MAN.

37-летний водитель первого авто скончался на месте от полученных травм.

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