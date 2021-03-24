Вчера, 23 марта, в 20:15 напротив строения 1 на Большой Лесопарковой улице в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

25-летний водитель Ford Fusion потерял управление и влетел в ВАЗ-2105 под управлением 29-летнего мужчины.

Второго из шоферов госпитализировали с травмами.

