Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Ford Fusion в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Ford Fusion в Саратове По Новости Саратова - 24.03.2021 137 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 23 марта, в 20:15 напротив строения 1 на Большой Лесопарковой улице в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 25-летний водитель Ford Fusion потерял управление и влетел в ВАЗ-2105 под управлением 29-летнего мужчины. Второго из шоферов госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Депутаты Саратовской областной думы проголосовали за нового уполномоченного по правам человека Володин обозначил важность финансирования образования Два вагона Tatra Т3 прибыли в Саратов ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Депутаты Саратовской областной думы проголосовали за нового уполномоченного по правам человека Новости Саратова - 24.03.2021 0 Сегодня, 24 марта, депутаты выбрали нового уполномоченного по правам человека Саратовской области, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова». Им стала Надежда Сухова. Она кандидат юридических... Володин обозначил важность финансирования образования 24.03.2021 Два вагона Tatra Т3 прибыли в Саратов 24.03.2021 В Саратове обсудят вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма 24.03.2021 Двое парней из Энгельса угнали ВАЗ с предприятия 24.03.2021