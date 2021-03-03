Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с КамАЗом в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с КамАЗом в Энгельсе По Новости Саратова - 03.03.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 марта, в Энгельсе на улице Марины Расковой столкнулись ВАЗ-2106 и КамАЗ. Об этом сообщили в областном УГИБДД. За рулем были 50-летние мужчины, шофер легкового авто обратился за помощью к врачам. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водители грузовиков разбились в ДТП под Балашовом Житель Саратовской области получил условный срок за 170 граммов пороха Подозреваемый в убийстве пасынка мужчина арестован на 2 месяца ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водители грузовиков разбились в ДТП под Балашовом Новости Саратова - 03.03.2021 0 Сегодня, 3 марта, в Балашовском районе у села Старый Хопер столкнулись грузовики MAN и КамАЗ. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Водители погибли, пассажира второго... Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с КамАЗом в Энгельсе 03.03.2021 Житель Саратовской области получил условный срок за 170 граммов пороха 03.03.2021 Подозреваемый в убийстве пасынка мужчина арестован на 2 месяца 03.03.2021 Расселенный дом сгорел в Энгельсе на улице Пушкина 03.03.2021