Сегодня, 3 марта, в Энгельсе на улице Марины Расковой столкнулись ВАЗ-2106 и КамАЗ. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

За рулем были 50-летние мужчины, шофер легкового авто обратился за помощью к врачам.

