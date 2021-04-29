Сегодня, 29 апреля, в 23:55 на улице Пономарева 1 в Саратове столкнулись Skoda и ВАЗ-2104. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

В результате столкновения госпитализировали 19-летнего водителя отечественного авто.

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