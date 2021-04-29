Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Shkoda РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Shkoda По Новости Саратова - 29.04.2021 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 апреля, в 23:55 на улице Пономарева 1 в Саратове столкнулись Skoda и ВАЗ-2104. Об этом сообщили в городском УГИБДД. В результате столкновения госпитализировали 19-летнего водителя отечественного авто. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сегодня не будет работать сайт мэрии Саратова Вячеслав Володин рассказал о выделении средств в марксовские учреждения соцсферы Полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сегодня не будет работать сайт мэрии Саратова Новости Саратова - 29.04.2021 0 Сегодня, 29 апреля, по техническим причинам не будет работать сайт администрации Саратова. Об этом сообщили в мэрии. - Интернет-ресурс может быть временно недоступен по техническим... Вячеслав Володин рассказал о выделении средств в марксовские учреждения соцсферы 29.04.2021 Полиция задержала двух фальшивомонетчиков в Саратовской области 29.04.2021 На сайте в администрации Саратова появилась интерактивная карта ремонта дорог 29.04.2021 Водитель ВАЗа пострадал в столкновении с Shkoda 29.04.2021