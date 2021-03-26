Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа сбил девочку-подростка в селе под Марксом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа сбил девочку-подростка в селе под Марксом По Новости Саратова - 26.03.2021 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 марта, в 19:45 в селе Подлесное на улице Кирова, 32 произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 44-летний водитель ВАЗ-21063 сбил 14-летнюю девочку, которая шла в том же направлении, что и он ехал. Пострадавшую госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета человека в космос Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» Центр Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский областной музей краеведения готовится к выставке к 60-летию первого полета... Новости Саратова - 26.03.2021 0 29 марта в Саратовском областном музее краеведения пройдет презентация выставки “”Соколы”, “Орланы” и другие истории космической одежды”. Ее подготовил московский Музей космонавтики к 60-летию... Саратовцы могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях в АО «Россельхозбанк» 26.03.2021 Центр Саратова остался без воды 26.03.2021 Пожар на 210 “квадратов” полыхал на Астраханской в Энгельсе 26.03.2021 Зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса в Саратовской области 26.03.2021