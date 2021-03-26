Вчера, 25 марта, в 19:45 в селе Подлесное на улице Кирова, 32 произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

44-летний водитель ВАЗ-21063 сбил 14-летнюю девочку, которая шла в том же направлении, что и он ехал.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.

