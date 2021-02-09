Вчера, 8 февраля, на проспекте 50 лет Октября 116Ж в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 24-летнюю девушку.

Девушку госпитализировали с травмами.