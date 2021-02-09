Домой Рубрики Новости Саратова Водитель ВАЗа сбил девушку на проспекте 50 лет Октября РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель ВАЗа сбил девушку на проспекте 50 лет Октября По Новости Саратова - 09.02.2021 234 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 8 февраля, на проспекте 50 лет Октября 116Ж в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 24-летнюю девушку. Девушку госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Парень насмерть замерз в Пинеровке Поселок и 22 улицы в Саратове остались без воды В “Единой России” начата процедура предварительного голосования ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Парень насмерть замерз в Пинеровке Новости Саратова - 09.02.2021 0 Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела 19-летнего парня. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По предварительным данным, вечером 5 февраля парень пошел в... Поселок и 22 улицы в Саратове остались без воды 09.02.2021 В “Единой России” начата процедура предварительного голосования 09.02.2021 Саратовские чиновники готовы потратить 49 тыс рублей на камеры видеофиксации 09.02.2021 Мост Саратов-Энгельс отремонтируют за 243 млн рублей 09.02.2021