В минувшее воскресенье, 7 марта, в 20:40 на Степной улице, 61, в поселке Мокроус Федоровского района произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 42-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 14-летнего и 16-летнего мальчиков.

В результате столкновения старшего из подростков госпитализировали.

В прокуратуре региона отметили, что водитель скрылся с места происшествия и не оказал пострадавшим помощь.

Правоохранители организовали проверку, после которой дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

